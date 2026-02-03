logo

Война с Россией РФ атаковала спальный район Запорожья: страшные последствия удара (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
РФ атаковала спальный район Запорожья: страшные последствия удара (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

«Пылают авто и магазины»: глава Запорожской области сообщил о последствиях обстрела города

3 февраля 2026, 18:50
Российская армия только что нанесла очередной удар по Запорожью, попав в один из спальных районов города. На месте попадания бушует масштабный пожар – огонь охватил объекты в месте, где обычно находится большое количество людей.

РФ атаковала спальный район Запорожья: страшные последствия удара (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

РФ атаковала спальный район Запорожья: горят магазины и автомобили. Фото: Суспільне

Как сообщает "Суспильное Запорожье", в районе атаки "горят авто и магазины". Глава Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил факт обстрела и обнародовал первые данные о пострадавших.

"По состоянию на 18:15 известно, что в результате вражеского удара два человека травмированы", — отметил Иван Федоров.

Позднее он сообщил , что количество пострадавших увеличилось до 7 человек. Предварительно среди раненых ребенок.

"россияне почти сутки непрерывно цинично атакуют область и областной центр!", – пишет Федоров.

Очевидцы сообщают об огромном пожаре на месте прилета. Все профильные службы уже работают над ликвидацией последствий атаки и оказанием помощи людям. Жителей призывают оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Иван Федоров в 18:45: "Два человека погибли, по меньшей мере семь — ранены. русские ударили по городу в вечернее время, когда люди добрались до дома.

К сожалению, погибли 18-летние парень и девушка.

Самые искренние соболезнования родным и близким погибших.

Три человека медики направляют в больницу. Одна девушка 15 лет в крайне тяжелом состоянии".

Информация обновляется.

