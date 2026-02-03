РФ атакувала спальний район Запоріжжя: страшні наслідки удару (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Російська армія щойно завдала чергового удару по Запоріжжю, поціливши в один зі спальних районів міста. На місці влучання вирує масштабна пожежа — вогонь охопив об'єкти в місці, де зазвичай перебуває велика кількість людей.

РФ атакувала спальний район Запоріжжя: горять магазини та автомобілі. Фото: Суспільне

Як повідомляє "Суспільне Запоріжжя", у районі атаки "палають авто та магазини". Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив факт обстрілу та оприлюднив перші дані про постраждалих.

"Станом на 18:15 відомо, що внаслідок ворожого удару двоє людей травмовано", — зазначив Іван Федоров.

Пізніше він повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до 7 осіб. Попередньо, серед поранених дитина.

"росіяни майже добу безперервно цинічно атакують область та обласний центр!", – пише Федоров.

Очевидці повідомляють про величезну пожежу на місці прильоту. Усі профільні служби вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та наданням допомоги людям. Мешканців закликають залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Іван Федоров о 18:45: "Двоє людей загинули, щонайменше сім — поранені. росіяни вдарили по місту в вечірній час, коли люди діставались дому.

На жаль, загинули 18-річні хлопець та дівчина.

Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих.

Троє людей медики направляють у лікарню. Одна дівчина 15-ти років у вкрай важкому стані".

Інформація оновлюється.