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Росія накрила вогнем Київ: рятувальники розкрили деталі

Росія атакувала Київ балістикою, проте, на щастя, обійшлося без жертв

14 липня 2026, 07:32
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Кравцев Сергей

Російські окупаційні війська знову атакували столицю. Виникли пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах міста. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ДСНС Києва в Телеграм.  

Росія накрила вогнем Київ: рятувальники розкрили деталі

Удар по Києву. Фото: ДСНС

Зазначається, що у Голосіївському районі внаслідок влучання горіло складське приміщення. Пожежа ліквідована.

У Дарницькому районі на відкритій місцевості горіли автомобілі. Пожежа ліквідована.

На іншій локації виявлено вирву,  пошкоджені скління вікон головного корпусу, а також в допоміжній будівлі на території однієї із шкіл-інтернату.

Ще за двома адресами зафіксовані падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Без пожеж.

В ДСНС наголошують, на щастя, обійшлося жертв і постраждалих немає.

Читайте також на порталі "Коментарі" — масовані ракетні атаки Росії на Київ свідчать не про посилення позицій Кремля, а про його нездатність досягти стратегічних успіхів на полі бою. Водночас для мешканців столиці це означає зростання небезпеки, адже, на думку оглядачів, до настання зими Росія може ще більше посилити повітряний терор. Про це пише заступник головного редактора німецького видання Bild Пауль Ронцхаймер.

Під час чергової поїздки до Києва журналіст став свідком нічної ракетної атаки. Він зазначив, що ситуація в місті суттєво змінилася порівняно з його попереднім візитом.

"Мене розбудили вибухи. Я чую чотири удари, дивлюся на свій смартфон і бачу: ракетний обстріл! Шість місяців тому я був би впевнений, що ППО все перехопить. Тепер я спускаюся до укриття разом з іншими", – написав Ронцхаймер.

Також видання "Коментарі" повідомляло – удари по Києву стануть ще небезпечнішими: що вдалося ворогові.




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Джерело: https://telegram.me/dsns_kyiv/3199
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