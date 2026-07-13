Путін знайшов найжорсткіший спосіб поставити Київ на коліна: цей пекельний сценарій вражає

Масовані ракетні атаки Росії на Київ свідчать не про посилення позицій Кремля, а про його нездатність досягти стратегічних успіхів на полі бою. Водночас для мешканців столиці це означає зростання небезпеки, адже, на думку оглядачів, до настання зими Росія може ще більше посилити повітряний терор. Про це пише заступник головного редактора німецького видання Bild Пауль Ронцхаймер.

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Під час чергової поїздки до Києва журналіст став свідком нічної ракетної атаки. Він зазначив, що ситуація в місті суттєво змінилася порівняно з його попереднім візитом.

"Мене розбудили вибухи. Я чую чотири удари, дивлюся на свій смартфон і бачу: ракетний обстріл! Шість місяців тому я був би впевнений, що ППО все перехопить. Тепер я спускаюся до укриття разом з іншими", – написав Ронцхаймер.

Видання звертає увагу, що Україні бракує ракет до систем Patriot, які є основним засобом боротьби з російськими балістичними ракетами. Через це захист столиці став значно складнішим.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що місто ще не переживало таких інтенсивних атак.

"З початку війни ми не стикалися з подібним. Нам терміново потрібно більше ракет Patriot від партнерів, зокрема Німеччини, щоб ефективніше захищати Київ", – заявив Кличко.

Автор матеріалу зазначає, що, попри відсутність значних проривів на фронті, Кремль, імовірно, продовжить робити ставку на удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

У Bild також наводять слова джерела в українському уряді, яке вважає, що Росія не відмовилася від своїх воєнних цілей.

"Путін не змінив своїх планів і не демонструє готовності до компромісу. Росія намагатиметься залишити мільйони українців без електроенергії та опалення цієї осені й зими", – зазначило джерело.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри небажання Кремля припиняти війну, переговори між Україною та Росією залишаються неминучими. Водночас для того, щоб вони дали реальний результат, необхідно посилювати як військовий, так і дипломатичний тиск на Москву. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.