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Путин нашел самый жесткий способ поставить Киев на колени: этот адский сценарий поражает

В Bild назвали последствия для Киева после успешных ударов ВСУ по объектам в РФ

13 июля 2026, 17:25
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Клименко Елена

Массированные ракетные атаки России на Киев свидетельствуют не об усугублении позиций Кремля, а о его неспособности достичь стратегических успехов на поле боя. В то же время, для жителей столицы это означает рост опасности, ведь, по мнению обозревателей, до наступления зимы Россия может еще больше усилить воздушный террор. Об этом пишет заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер.

Путин нашел самый жесткий способ поставить Киев на колени: этот адский сценарий поражает

Фото: из открытых источников

В ходе очередной поездки в Киев журналист стал свидетелем ночной ракетной атаки. Он отметил, что ситуация в городе существенно изменилась по сравнению с предыдущим визитом.

"Меня разбудили взрывы. Я слышу четыре удара, смотрю на свой смартфон и вижу: ракетный обстрел! Шесть месяцев назад я был бы уверен, что ПВО все перехватит. Теперь я спускаюсь к укрытию вместе с другими", – написал Ронцхаймер.

Издание обращает внимание, что Украине не хватает ракет в системах Patriot, которые являются основным средством борьбы с российскими баллистическими ракетами. Поэтому защита столицы стала значительно сложнее.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что город еще не переживал столь интенсивные атаки.

"С начала войны мы не сталкивались с подобным. Нам срочно нужно больше ракет Patriot от партнеров, в частности Германии, чтобы более эффективно защищать Киев", – заявил Кличко.

Автор материала отмечает, что несмотря на отсутствие значительных прорывов на фронте, Кремль, вероятно, продолжит делать ставку на удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.

В Bild также приводят слова источника в украинском правительстве, которое считает, что Россия не отказалась от своих военных целей.

"Путин не изменил своих планов и не демонстрирует готовность к компромиссу. Россия будет пытаться оставить миллионы украинцев без электроэнергии и отопления этой осенью и зимой", — отметил источник.

Портал "Комментарии" уже писал , что, несмотря на нежелание Кремля прекращать войну, переговоры между Украиной и Россией остаются неизбежными. В то же время, чтобы они дали реальный результат, необходимо усиливать как военное, так и дипломатическое давление на Москву. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.



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