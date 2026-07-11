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Удари по Києву стануть ще небезпечнішими: що вдалося ворогові

Військові пояснили, як нові позиції російських пускових установок змінили ситуацію і що може стати єдиним способом протидії

11 липня 2026, 15:55
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Кравцев Сергей

Під час чергової атаки на Київ повітряна тривога пролунала після перших вибухів. Причиною стало різке скорочення підльоту російських балістичних ракет, запущених з території Брянської області РФ. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Удари по Києву стануть ще небезпечнішими: що вдалося ворогові

Удар по Києву. Фото: ДСНС

За його словами, російські війська перекинули пускові установки ближче до українського кордону, що суттєво зменшило проміжок між запуском ракети та її поразкою мети. Балістичні ракети відрізняються надзвичайно високою швидкістю, а виявити їх на початковому етапі польоту значно складніше, ніж крилаті.

"Час підльоту становить менше трьох хвилин. Різниця між першими вибухами та сигналом повітряної тривоги становила близько двох хвилин", — зазначив Братчук.

Він пояснив, що через такий короткий часовий інтервал сили протиповітряної оборони не змогли своєчасно перехопити ці повітряні цілі. За його словами, проблема полягає не лише у високій швидкості ракет, а й в обмеженому часі на їхнє виявлення після запуску.

Водночас, представник Української добровольчої армії вважає, що найбільш ефективним способом протидії подібним атакам є превентивні удари по російських пускових установках, розташованих у прикордонних районах Брянської області.

Російська армія регулярно використовує балістичні ракети для ударів по українських містах, намагаючись максимально скоротити час реагування української ППО. Саме тому, наголошують військові, знищення засобів запуску до моменту застосування залишається одним із ключових завдань Сил оборони України.

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