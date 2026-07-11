Удары по Киеву станут еще опаснее: что удалось врагу

Во время очередной атаки на Киев воздушная тревога прозвучала уже после первых взрывов. Причиной стало резкое сокращение времени подлета российских баллистических ракет, запущенных с территории Брянской области РФ. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

По его словам, российские войска перебросили пусковые установки ближе к украинской границе, что существенно уменьшило промежуток между запуском ракеты и ее поражением цели. Баллистические ракеты отличаются чрезвычайно высокой скоростью, а обнаружить их на начальном этапе полета значительно сложнее, чем крылатые.

"Время подлета составляет менее трех минут. Разница между первыми взрывами и сигналом воздушной тревоги составила около двух минут", — отметил Братчук.

Он пояснил, что из-за столь короткого временного интервала силы противовоздушной обороны не смогли своевременно перехватить эти воздушные цели. По его словам, проблема заключается не только в высокой скорости ракет, но и в ограниченном времени на их обнаружение после запуска.

Вместе с тем представитель Украинской добровольческой армии считает, что наиболее эффективным способом противодействия подобным атакам являются превентивные удары по российским пусковым установкам, расположенным в приграничных районах Брянской области.

Российская армия регулярно использует баллистические ракеты для ударов по украинским городам, пытаясь максимально сократить время реагирования украинской ПВО. Именно поэтому, отмечают военные, уничтожение средств запуска до момента применения остается одной из ключевых задач Сил обороны Украины.

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