logo

BTC/USD

64311

ETH/USD

1810.38

USD/UAH

44.5

EUR/UAH

50.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Удары по Киеву станут еще опаснее: что удалось врагу
commentss НОВОСТИ Все новости

Удары по Киеву станут еще опаснее: что удалось врагу

Военные объяснили, как новые позиции российских пусковых установок изменили ситуацию и что может стать единственным способом противодействия

11 июля 2026, 15:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Во время очередной атаки на Киев воздушная тревога прозвучала уже после первых взрывов. Причиной стало резкое сокращение времени подлета российских баллистических ракет, запущенных с территории Брянской области РФ. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Удары по Киеву станут еще опаснее: что удалось врагу

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

По его словам, российские войска перебросили пусковые установки ближе к украинской границе, что существенно уменьшило промежуток между запуском ракеты и ее поражением цели. Баллистические ракеты отличаются чрезвычайно высокой скоростью, а обнаружить их на начальном этапе полета значительно сложнее, чем крылатые.

"Время подлета составляет менее трех минут. Разница между первыми взрывами и сигналом воздушной тревоги составила около двух минут", — отметил Братчук.

Он пояснил, что из-за столь короткого временного интервала силы противовоздушной обороны не смогли своевременно перехватить эти воздушные цели. По его словам, проблема заключается не только в высокой скорости ракет, но и в ограниченном времени на их обнаружение после запуска.

Вместе с тем представитель Украинской добровольческой армии считает, что наиболее эффективным способом противодействия подобным атакам являются превентивные удары по российским пусковым установкам, расположенным в приграничных районах Брянской области.

Российская армия регулярно использует баллистические ракеты для ударов по украинским городам, пытаясь максимально сократить время реагирования украинской ПВО. Именно поэтому, отмечают военные, уничтожение средств запуска до момента применения остается одной из ключевых задач Сил обороны Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — пожары и разрушения: что известно о жестокой атаке РФ на Киев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости