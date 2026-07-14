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Россия накрыла огнем Киев: спасатели раскрыли детали

Россия атаковала Киев баллистикой, однако, к счастью, обошлось без жертв

14 июля 2026, 07:32
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска снова атаковали столицу. Возникли пожары в Голосеевском и Дарницком районах города. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС Киева в Телеграмм.

Россия накрыла огнем Киев: спасатели раскрыли детали

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

Отмечается, что в Голосеевском районе в результате попадания горело складское помещение. Пожар ликвидирован.

В Дарницком районе на открытой местности горели автомобили. Пожар ликвидирован.

На другой локации обнаружены воронки, повреждены остекления окон главного корпуса, а также во вспомогательном здании на территории одной из школ-интерната.

Еще по двум адресам зафиксированы падение обломков во дворе жилого дома и частный дом. Без пожаров.

В ГСЧС отмечают, к счастью, обошлось жертв и пострадавших нет.

Читайте на портале "Комментарии" — массированные ракетные атаки России на Киев свидетельствуют не об усилении позиций Кремля, а о его неспособности достичь стратегических успехов на поле боя. В то же время, для жителей столицы это означает рост опасности, ведь, по мнению обозревателей, до наступления зимы Россия может еще больше усилить воздушный террор. Об этом пишет заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер.

В ходе очередной поездки в Киев журналист стал свидетелем ночной ракетной атаки. Он отметил, что ситуация в городе существенно изменилась по сравнению с предыдущим визитом.

"Меня разбудили взрывы. Я слышу четыре удара, смотрю на свой смартфон и вижу: ракетный обстрел! Шесть месяцев назад я был бы уверен, что ПВО все перехватит. Теперь я спускаюсь к укрытию вместе с другими", – написал Ронцхаймер.

Также издание "Комментарии" сообщало – удары по Киеву станут еще более опасными: что удалось врагу.




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Источник: https://telegram.me/dsns_kyiv/3199
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