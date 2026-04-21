Росія готується масовано вдарити по Україні: підготувала понад 1000 дронів та ракет

Росія накопичує поблизу України чимало зброї повітряного ураження та балістичних ракет. Наразі невідомо, чи буде використане озброєння найближчим часом.

Моніторингові канали повідомляють, що за деякими даними протягом 20 та 21 квітня ворог здійснив доставку великої кількості ударних БпЛА майже на всі пускові локації.

Орієнтовна кількість на всіх локаціях налічує близько 950 одиниць:

до 200 на аеродром Шаталово;

до 190 на аеродром Приморськ-Ахтарськ;

до 150 на полігон Навля;

до 110 на аеродром Курськ;

до 100 на аеродром Донецьк;

до 90 на аеродром Міллерево;

до 60 на полігон Чауда;

до 50 на аеродром Гвардійське.

Також, за даними моніторингових каналів, російські війська здійснили підвіз орієнтовно 16 крилатих типу Іскандер-К та до 37 балістичних ракет Іскандер-М, кількість по всіх напрямках загалом.

Зазначається, що вказані дані є орієнтовними, та чи будуть всі ці засоби використані найближчим часом невідомо.

21 квітня станом на 18:00 моніторингові канали повідомили, що окупанти почали запуск ударних БпЛА типу Shahed-136. Пуски було відмічено з району Брянська.

Станом на 17:30 відбулися пуски ударних БпЛА типу Герань/Гербера з полігону Навля — 10 груп.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що напередодні моніторингові канали терміново повідомляли про загрозу — ворог підняв у небо щонайменше два бомбардувальники Ту-22М3. Спеціалісти попереджали про можливість запуску надзвукових крилатих ракет типу Х-22 або Х-32.

Зазначимо, що моніторингові канали попереджали про загрозу масованого обстрілу. Зазначали, що Росія може вдарити по центральних та східних областях — підвищена загроза для Дніпропетровської та Київської областей.



