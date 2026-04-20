РФ готується вдарити по Україні ракетами: монітори терміново попередили про небезпеку

Військові моніторингові ресурси, зокрема канал "єРадар", повідомляють про підвищену активність стратегічної авіації противника. За наявними даними, з аеродрому "Оленья" в Мурманській області здійснили зліт щонайменше два бомбардувальники Ту-22М3. Після набору висоти літаки взяли курс у південному напрямку.

Фото: з відкритих джерел

За попередніми оцінками спостерігачів, екіпажі можуть діяти в режимі, наближеному до бойового, що зазвичай супроводжується використанням відповідних частот зв’язку. Це може свідчити про підготовку до подальших маневрів або виконання бойових завдань, що підвищує рівень потенційної загрози для регіонів на траєкторії польоту.

Ситуація на російських стратегічних авіабазах залишається нестабільною та змінюється в реальному часі. Серед ймовірних варіантів розвитку подій розглядається передислокація літаків на інші військові аеродроми, зокрема "Шайковка" або "Дягілєво", а також можливість запуску надзвукових крилатих ракет типу Х-22 або Х-32.

Фахівці наголошують, що у випадку повітряної тривоги важливо не ігнорувати сигнали оповіщення та негайно прямувати до укриттів, оскільки ризик ракетних ударів залишається реальним для територій, що можуть опинитися в зоні ураження.

Водночас нагадується, що напередодні ворог уже здійснив масштабну атаку дронами-камікадзе різних типів із напрямків РФ та тимчасово окупованого Криму. Загалом було випущено понад сотню безпілотників, значну частину яких вдалося знищити або подавити силами протиповітряної оборони, авіації, мобільних вогневих груп і засобів радіоелектронної боротьби.

