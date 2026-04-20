РФ готовится ударить по Украине ракетами: мониторы срочно предупредили об опасности

Военные мониторинговые ресурсы, в частности канал "еРадар", сообщают о повышенной активности стратегической авиации противника. По имеющимся данным, с аэродрома "Оленья" в Мурманской области совершили взлет по меньшей мере два бомбардировщика Ту-22М3. После набора высоты самолеты взяли курс в южном направлении.

По предварительным оценкам наблюдателей, экипажи могут действовать в режиме, приближенном к боевому, обычно сопровождающемуся использованием соответствующих частот связи. Это может свидетельствовать о подготовке к дальнейшим маневрам или выполнении боевых задач, что повышает уровень потенциальной угрозы для регионов на траектории полета.

Ситуация на российских стратегических авиабазах остается нестабильной и меняется в реальном времени. Среди возможных вариантов развития событий рассматривается передислокация самолетов на другие военные аэродромы, в частности, "Шайковка" или "Дягилево", а также возможность запуска сверхзвуковых крылатых ракет типа Х-22 или Х-32.

Специалисты отмечают, что в случае воздушной тревоги важно не игнорировать сигналы оповещения и немедленно направляться к укрытиям, поскольку риск ракетных ударов остается реальным для территорий, которые могут оказаться в зоне поражения.

В то же время напоминается, что накануне враг уже совершил масштабную атаку дронами-камикадзе разных типов по направлениям РФ и временно оккупированному Крыму. В общей сложности было выпущено более сотни беспилотников, значительную часть которых удалось уничтожить или подавить силами противовоздушной обороны, авиации, мобильных огневых групп и средств радиоэлектронной борьбы.

Портал "Комментарии" писал, что Александр Лукашенко в интервью российским пропагандистским медиа вновь выразил ряд резких заявлений о якобы возможных угрозах для Беларуси со стороны соседних государств. Среди них он упомянул Польшу, страны Балтии и частично Украину, допустив сценарии "потенциальной агрессии", однако не привел никаких доказательств или конкретных оснований для таких утверждений.