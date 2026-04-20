Загроза балістики та дронів: моніторингові канали попередили про підготовку масштабної повітряної атаки

Моніторингові ресурси отримали попередні дані про підготовку російських окупантів до чергової масштабної повітряної атаки на територію України. За наявною інформацією, ворог накопичує значну кількість безпілотників-камікадзе для здійснення ударів у найближчий період.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Масштаби ймовірної атаки можуть стати безпрецедентними за кількістю залучених БпЛА.

"Планується запустити близько 550 шахедів, основні напрямки з яких буде найбільше пусків: Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та Міллерово", — повідомляють джерела.

Окрім масованого застосування дронів, існує висока ймовірність ударів балістичним озброєнням. Пуски ракет очікуються з територій Воронезької, Брянської областей РФ, а також з Таганрога та окупованого Криму.

Особливу увагу закликають звернути мешканців центральних та східних регіонів, оскільки саме там очікується найбільша інтенсивність загрози.

"Підвищена загроза для Дніпропетровщини та Київщини", — застерігають моніторингові канали.

Громадян наполегливо просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги найближчими днями та заздалегідь підготувати необхідні речі для перебування в укриттях.

