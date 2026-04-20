logo_ukra

BTC/USD

75343

ETH/USD

2300.55

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Загроза балістики та дронів: моніторингові канали попередили про підготовку масштабної повітряної атаки
commentss НОВИНИ Всі новини

Загроза балістики та дронів: моніторингові канали попередили про підготовку масштабної повітряної атаки

Удар по Київщині та Дніпропетровщині: розкрито ймовірні напрямки та кількість ворожих засобів нападу

20 квітня 2026, 20:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Моніторингові ресурси отримали попередні дані про підготовку російських окупантів до чергової масштабної повітряної атаки на територію України. За наявною інформацією, ворог накопичує значну кількість безпілотників-камікадзе для здійснення ударів у найближчий період.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Масштаби ймовірної атаки можуть стати безпрецедентними за кількістю залучених БпЛА.

"Планується запустити близько 550 шахедів, основні напрямки з яких буде найбільше пусків: Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та Міллерово", — повідомляють джерела.

Окрім масованого застосування дронів, існує висока ймовірність ударів балістичним озброєнням. Пуски ракет очікуються з територій Воронезької, Брянської областей РФ, а також з Таганрога та окупованого Криму.

Особливу увагу закликають звернути мешканців центральних та східних регіонів, оскільки саме там очікується найбільша інтенсивність загрози.

"Підвищена загроза для Дніпропетровщини та Київщини", — застерігають моніторингові канали.

Громадян наполегливо просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги найближчими днями та заздалегідь підготувати необхідні речі для перебування в укриттях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник російського дипломатичного відомства Сергій Лавров під час виступу на засіданні Ради Парламентської асамблеї ОДКБ озвучив низку заяв щодо трансформації безпекової архітектури в Європі та світі. На його думку, нинішні внутрішні проблеми Північноатлантичного альянсу підштовхують європейські країни до пошуку альтернативних форматів оборони.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини