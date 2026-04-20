Война с Россией Угроза баллистики и дронов: мониторинговые каналы предупредили о подготовке масштабной воздушной атаки
Угроза баллистики и дронов: мониторинговые каналы предупредили о подготовке масштабной воздушной атаки

Удар по Киевщине и Днепропетровщине: раскрыты возможные направления и количество вражеских средств нападения

20 апреля 2026, 20:33
Недилько Ксения

Мониторинговые ресурсы получили предварительные данные о подготовке российских оккупантов к очередной масштабной воздушной атаке на территорию Украины. По имеющейся информации, враг накапливает значительное количество беспилотников-камикадзе для ударов в ближайший период.

Масштабы вероятной атаки могут оказаться беспрецедентными по количеству привлеченных БпЛА.

"Планируется запустить около 550 шахедов, основные направления из которых будет больше пусков: Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск и Миллерово", — сообщают источники.

Кроме массированного применения дронов существует высокая вероятность ударов баллистическим вооружением. Пуски ракет ожидаются с территорий Воронежской, Брянской областей РФ, а также Таганрога и оккупированного Крыма.

Особое внимание призывают обратить жителей центральных и восточных регионов, поскольку именно там ожидается наибольшая интенсивность угрозы.

"Повышенная угроза Днепропетровщине и Киевщине", — предостерегают мониторинговые каналы.

Граждан упорно просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни и заранее подготовить необходимые вещи для нахождения в укрытиях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ озвучил ряд заявлений по трансформации архитектуры безопасности в Европе и мире. По его мнению, нынешние внутренние проблемы Североатлантического альянса подталкивают европейские страны к поиску альтернативных форматов обороны.



