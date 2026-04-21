Россия готовится массированно ударить по Украине: подготовила более 1000 дронов и ракет
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия готовится массированно ударить по Украине: подготовила более 1000 дронов и ракет

Российские войска предварительно доставили большое количество дронов почти на все пусковые локации

21 апреля 2026, 18:26
Кречмаровская Наталия

Россия накапливает вблизи Украины немало оружия воздушного поражения и баллистических ракет. Пока неизвестно, будет ли использовано вооружение в ближайшее время.

Россия готовится массированно ударить по Украине: подготовила более 1000 дронов и ракет

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы сообщают, что по некоторым данным в течение 20 и 21 апреля враг осуществил доставку большого количества ударных БпЛА почти на все пусковые локации.

Примерное количество на всех локациях насчитывает около 950 единиц:

  • до 200 на аэродром Шаталово;

  • до 190 на аэродром Приморск-Ахтарск;

  • до 150 на полигон Навля;

  • до 110 на аэродром Курск;

  • до 100 на аэродром Донецк;

  • до 90 на аэродром Миллерево;

  • до 60 на полигон Чауда;

  • до 50 на аэродром Гвардейское.

Также, по данным мониторинговых каналов, российские войска совершили подвоз ориентировочно 16 крылатых типа Искандер-К и до 37 баллистических ракет Искандер-М, количество по всех направлениях в целом.

Указанные данные являются ориентировочными, и будут ли все эти средства использованы в ближайшее время неизвестно.

21 апреля по состоянию на 18:00 мониторинговые каналы сообщили, что оккупанты начали запуск ударных БпЛА типа Shahed-136. Пуски были отмечены из района Брянска.

По состоянию на 17:30 произошли пуски ударных БпЛА типа Герань/Гербера с полигона Навля – 10 групп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что накануне мониторинговые каналы срочно сообщали об угрозе — враг поднял в небо по меньшей мере два бомбардировщика Ту-22М3. Специалисты предупреждали о возможности запуска сверхзвуковых крылатых ракет типа Х-22 или Х-32.

Мониторинговые каналы предупреждали об угрозе массированного обстрела. Отмечалось, что Россия может ударить по центральным и восточным областям — повышенная угроза для Днепропетровской и Киевской областей.




Источник: https://t.me/StrategicaviationT/29931
