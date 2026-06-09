Росія готує новий масований обстріл: названо області з найбільшою загрозою удару

Російські війська фактично завершили підготовку до нанесення наступного масованого ракетно-дронового удару.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Станом на 8 червня, відповідно до супутникових знімків, на аеродромі “Оленья” перебуває 5 Ту-95МС, з яких щонайменше 4 — споряджені крилатими ракетами, повідомляють моніторингові канали.

Також на аеродромі “Українка” перебуває одразу 8 Ту-160, з яких щонайменше 1 прилітав для спорядження на аеродром “Енгельс”, але за інформацією моніторингових каналів, не можна виключати того, що інші борти були споряджені на аеродромі “Українка”.

За останній тиждень накопичив ворог на пускових локаціях і ударні дрони — на це вказує відсутність масованого застосування БпЛА. За підрахунками моніторів, кількість може сягати близько 700 БпЛА.

Монітори зазначають, що наразі, цільових попереджень, про завдання удару найближчим часом — не надходило, проте все вказує на готовність до нового масованого обстрілу. Росія може завдати удару протягом найближчих декількох діб.

“Щодо цілей, то найбільша потенційна загроза, як і завжди для столиці, а також для м.Вишгород, Фастів, Біла Церква. Крім цього, противник цікавився обʼєктами на заході нашої держави, а саме у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернівецькій, Хмельницькій та Івано-Франківській областях”, — йдеться у повідомленні.

Очевидно, що ворог не буде атакувати цілі у цих областях одночасно, а обере для ураження одну із цих областей, попередили монітори.

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