Россия готовит новый массированный обстрел: названы области с наибольшей угрозой удара

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Кречмаровская Наталия
Российские войска фактически завершили подготовку к нанесению следующего массированного ракетно-дронового удара.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
По состоянию на 8 июня, согласно спутниковым снимкам, на аэродроме "Оленья" находится 5 Ту-95МС, из которых по меньшей мере 4 – снаряжены крылатыми ракетами, сообщают мониторинговые каналы.
Также на аэродроме "Украинка" находится сразу 8 Ту-160, из которых по меньшей мере 1 прилетал для снаряжения на аэродром "Энгельс", но по информации мониторинговых каналов, нельзя исключать того, что другие борта были снаряжены на аэродроме "Украинка".
За последнюю неделю накопил враг на пусковых локациях и ударные дроны – на это указывает отсутствие массированного применения БпЛА. По подсчетам мониторов, количество может достигать около 700 БпЛА.
Мониторы отмечают, что в настоящее время целевых предупреждений о нанесении удара в ближайшее время — не поступало, однако все указывает на готовность к новому массированному обстрелу. Россия может нанести удар в ближайшие несколько суток.
Очевидно, что враг не будет атаковать цели в этих областях одновременно, а выберет для поражения одну из этих областей, предупредили мониторы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, ударит ли Путин ядеркой по Украине по версии ИИ.