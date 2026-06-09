Россия готовит новый массированный обстрел: названы области с наибольшей угрозой удара

Российские войска фактически завершили подготовку к нанесению следующего массированного ракетно-дронового удара.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

По состоянию на 8 июня, согласно спутниковым снимкам, на аэродроме "Оленья" находится 5 Ту-95МС, из которых по меньшей мере 4 – снаряжены крылатыми ракетами, сообщают мониторинговые каналы.

Также на аэродроме "Украинка" находится сразу 8 Ту-160, из которых по меньшей мере 1 прилетал для снаряжения на аэродром "Энгельс", но по информации мониторинговых каналов, нельзя исключать того, что другие борта были снаряжены на аэродроме "Украинка".

За последнюю неделю накопил враг на пусковых локациях и ударные дроны – на это указывает отсутствие массированного применения БпЛА. По подсчетам мониторов, количество может достигать около 700 БпЛА.

Мониторы отмечают, что в настоящее время целевых предупреждений о нанесении удара в ближайшее время — не поступало, однако все указывает на готовность к новому массированному обстрелу. Россия может нанести удар в ближайшие несколько суток.

"Что касается целей, то наибольшая потенциальная угроза, как всегда для столицы, а также для г.Вышгород, Фастов, Белая Церковь. Кроме этого, противник интересовался объектами на западе нашего государства, а именно во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях", — говорится в сообщении.

Очевидно, что враг не будет атаковать цели в этих областях одновременно, а выберет для поражения одну из этих областей, предупредили мониторы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, ударит ли Путин ядеркой по Украине по версии ИИ.



