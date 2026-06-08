На Україну масово полетять ракети і дрони: монітори застерегли про особливу небезпеку

За наявними моніторинговими даними, противник продовжує активне накопичення ударних безпілотних літальних апаратів на низці аеродромів та пускових майданчиків, що може свідчити про підготовку до чергового масованого комбінованого удару по території України.

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, фіксуються такі орієнтовні запаси БпЛА:

· Приморсько-Ахтарськ — близько 135 одиниць;

· Орел — приблизно 115;

· Шаталово — до 150;

· Гвардійське та Чауда — сумарно до 110;

· Брянськ — орієнтовно 110;

· Міллерово — близько 125;

· Курськ — до 100 одиниць.

Такі обсяги накопичених засобів ураження можуть вказувати на формування резерву для проведення нової масштабної атаки із застосуванням ракет і дронів у найближчій перспективі.

Окремо повідомляється про активізацію транспортної авіації противника. Зафіксовано повторні рейси, у межах яких здійснюється переміщення озброєння та боєприпасів, зокрема на північні напрямки. За попередньою інформацією, туди могли бути доставлені балістичні та крилаті ракети, а також додаткові безпілотні комплекси.

Станом на поточний момент, за даними моніторингових ресурсів, до потенційного наступного ракетного удару може бути залучено:

· 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

· 2 літаки Ту-160;

· 3 винищувачі МіГ-31К;

· 2 носії крилатих ракет морського базування;

· до 69 пускових установок оперативно-тактичного комплексу "Іскандер".

Також зазначається, що запаси ракет для цих систем поповнені, а загальний боєкомплект оцінюється приблизно до 100 одиниць, з яких понад 80 можуть бути балістичними.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська продовжують завдавати ударів по Сумській області, застосовуючи різні типи озброєння, зокрема безпілотники, а також практикують дистанційне мінування автошляхів. Метою таких дій є ускладнення транспортного сполучення та руйнування логістичних маршрутів у регіоні.