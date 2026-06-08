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На Украину массово полетят ракеты и дроны: мониторы предостерегли об особой опасности

По данным мониторов, очередная атака по территории Украины состоится на днях.

8 июня 2026, 17:00
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Клименко Елена

По имеющимся мониторинговым данным, противник продолжает активное накопление ударных беспилотных летательных аппаратов на ряде аэродромов и пусковых площадок, что может свидетельствовать о подготовке к очередному массированному комбинированному удару по территории Украины.

На Украину массово полетят ракеты и дроны: мониторы предостерегли об особой опасности

Фото: из открытых источников

В частности, фиксируются следующие ориентировочные запасы БПЛА:

·          Приморско-Ахтарск – около 135 единиц;

·          Орел – примерно 115;

·          Шаталово – до 150;

·          Гвардейское и Чауда – суммарно до 110;

·          Брянск — ориентировочно 110;

·          Миллерово – около 125;

·          Курск – до 100 единиц.

Такие объемы накопившихся средств поражения могут указывать на формирование резерва для проведения новой масштабной атаки с применением ракет и дронов в ближайшей перспективе.

Отдельно сообщается об активизации транспортной авиации противника. Зафиксированы повторные рейсы, в пределах которых осуществляется перемещение вооружения и боеприпасов, в частности северные направления. По предварительным данным, туда могли быть доставлены баллистические и крылатые ракеты, а также дополнительные беспилотные комплексы.  

По текущему моменту, по данным мониторинговых ресурсов, к потенциальному следующему ракетному удару может быть привлечено:  

·          6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

·          2 самолета Ту-160;

·          3 истребителя МиГ-31К;

·          2 носителя крылатых ракет морского базирования;

·          до 69 пусковых установок оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Также отмечается, что запасы ракет для этих систем пополнены, а общий боекомплект оценивается примерно в 100 единиц, из которых более 80 могут быть баллистическими.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска продолжают наносить удары по Сумской области, применяя различные типы вооружения, в том числе беспилотники, а также практикуют дистанционное минирование автодорог. Целью таких действий является усложнение транспортного сообщения и разрушение логистических маршрутов в регионе.



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