На Украину массово полетят ракеты и дроны: мониторы предостерегли об особой опасности

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Клименко Елена
По имеющимся мониторинговым данным, противник продолжает активное накопление ударных беспилотных летательных аппаратов на ряде аэродромов и пусковых площадок, что может свидетельствовать о подготовке к очередному массированному комбинированному удару по территории Украины.
Фото: из открытых источников
В частности, фиксируются следующие ориентировочные запасы БПЛА:
· Приморско-Ахтарск – около 135 единиц;
· Орел – примерно 115;
· Шаталово – до 150;
· Гвардейское и Чауда – суммарно до 110;
· Брянск — ориентировочно 110;
· Миллерово – около 125;
· Курск – до 100 единиц.
Такие объемы накопившихся средств поражения могут указывать на формирование резерва для проведения новой масштабной атаки с применением ракет и дронов в ближайшей перспективе.
Отдельно сообщается об активизации транспортной авиации противника. Зафиксированы повторные рейсы, в пределах которых осуществляется перемещение вооружения и боеприпасов, в частности северные направления. По предварительным данным, туда могли быть доставлены баллистические и крылатые ракеты, а также дополнительные беспилотные комплексы.
По текущему моменту, по данным мониторинговых ресурсов, к потенциальному следующему ракетному удару может быть привлечено:
· 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;
· 2 самолета Ту-160;
· 3 истребителя МиГ-31К;
· 2 носителя крылатых ракет морского базирования;
· до 69 пусковых установок оперативно-тактического комплекса "Искандер".
Также отмечается, что запасы ракет для этих систем пополнены, а общий боекомплект оценивается примерно в 100 единиц, из которых более 80 могут быть баллистическими.
Портал "Комментарии" уже писал , что российские войска продолжают наносить удары по Сумской области, применяя различные типы вооружения, в том числе беспилотники, а также практикуют дистанционное минирование автодорог. Целью таких действий является усложнение транспортного сообщения и разрушение логистических маршрутов в регионе.