Росія готує масовані обстріли України взимку: що на це вказує

Кречмаровская Наталия
Російські війська готують літаки стратегічної авіації до масованих обстрілів України. На це вказує ситуація на авіабазах.
Обстріл. Ілюстративне фото
За даними платформи Tracking, РФ ймовірно готує Ту-160 до зимових ракетних атак.
Повідомляється, що ще один Ту-160 перебуває на АБ “Енгельс-2”, ймовірно теж на технічному обслуговуванні.
Зазначається, що станом на 7 листопада кількість бортів Ту-95МС/160 поблизу України становить три одиниці:
- “Енгельс-2” — 1 Ту-95МС.
- “Енгельс-2” — 2 Ту-160.
- “Дягилево” — не враховують.
Спостерігачі повідомляють, що інформації щодо споряджених бортів наразі немає.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент РФ Володимир Путін підписав закон про залучення громадян, які на добровільній основі уклали контракт про перебування в резерві, для забезпечення захисту критично важливих об'єктів та інших об'єктів життєзабезпечення.
Тепер Москва зможе мобілізувати резервістів для охорони таких об’єктів, як НПЗ, мости, аеродроми. Зазначається, що закон не торкається всіх громадян і не передбачає їх заклик на військову службу, про мобілізацію не йдеться. Так заявляють в Росії, однак українські військові зазначають, що справа може стати серйозною.