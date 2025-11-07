Росія готує масовані обстріли України взимку: що на це вказує

Російські війська готують літаки стратегічної авіації до масованих обстрілів України. На це вказує ситуація на авіабазах.

Обстріл. Ілюстративне фото

За даними платформи Tracking, РФ ймовірно готує Ту-160 до зимових ракетних атак.

“Близько місяця 2 борти Ту-160 здійснювали обслуговування або ремонт на авіабазі “Енгельс-2”. Протягом вчорашнього вечора ці ж два борти повернулися на Далекий Схід (АБ “Українка”). Припускаємо, що відбувалася підготовка бортів до ракетних атак в зимовий період”, — зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що ще один Ту-160 перебуває на АБ “Енгельс-2”, ймовірно теж на технічному обслуговуванні.

“На супутникових знімках також можна побачити бойові борти Ту-95МС (до 10 одиниць), які здійснюють ракетні атаки”, — пише платформа.

Зазначається, що станом на 7 листопада кількість бортів Ту-95МС/160 поблизу України становить три одиниці:

- “Енгельс-2” — 1 Ту-95МС.

- “Енгельс-2” — 2 Ту-160.

- “Дягилево” — не враховують.

Спостерігачі повідомляють, що інформації щодо споряджених бортів наразі немає.

