Россия готовит массированные обстрелы Украины зимой: что на это указывает

Российские войска готовят самолеты стратегической авиации к массированным обстрелам Украины. На это указывает ситуация на авиабазах.

Обстрел. Иллюстративное фото

По данным платформы Tracking, РФ предположительно готовит Ту-160 к зимним ракетным атакам.

"Около месяца 2 борта Ту-160 осуществляли обслуживание или ремонт на авиабазе "Энгельс-2". В течение вчерашнего вечера эти два борта вернулись на Дальний Восток (АБ "Украинка"). Предполагаем, что происходила подготовка бортов к ракетным атакам в зимний период", — отмечается в сообщении.

Сообщается, что еще один Ту-160 находится на АБ Энгельс-2, вероятно тоже на техническом обслуживании.

"На спутниковых снимках также можно увидеть боевые борта Ту-95МС (до 10 единиц), совершающих ракетные атаки", — пишет платформа.

Отмечается, что на 7 ноября количество бортов Ту-95МС/160 вблизи Украины составляет три единицы:

- "Энгельс-2" — 1 Ту-95МС.

- "Энгельс-2" — 2 Ту-160.

- "Дягилево" — не учитывают.

Наблюдатели сообщают, что информации о снаряженных бортах пока нет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о привлечении граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов и других объектов жизнеобеспечения.

Теперь Москва сможет мобилизовать резервистов для охраны таких объектов как НПЗ, мосты, аэродромы. Отмечается, что закон не касается всех граждан и не предусматривает их призыв на военную службу, о мобилизации речь не идет. Так заявляют в России, однако украинские военные отмечают, что дело может стать серьезным.



