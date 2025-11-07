Россия готовит массированные обстрелы Украины зимой: что на это указывает

Рубрики
Российские войска готовят самолеты стратегической авиации к массированным обстрелам Украины. На это указывает ситуация на авиабазах.
По данным платформы Tracking, РФ предположительно готовит Ту-160 к зимним ракетным атакам.
Сообщается, что еще один Ту-160 находится на АБ Энгельс-2, вероятно тоже на техническом обслуживании.
Отмечается, что на 7 ноября количество бортов Ту-95МС/160 вблизи Украины составляет три единицы:
- "Энгельс-2" — 1 Ту-95МС.
- "Энгельс-2" — 2 Ту-160.
- "Дягилево" — не учитывают.
Наблюдатели сообщают, что информации о снаряженных бортах пока нет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о привлечении граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов и других объектов жизнеобеспечения.
Теперь Москва сможет мобилизовать резервистов для охраны таких объектов как НПЗ, мосты, аэродромы. Отмечается, что закон не касается всех граждан и не предусматривает их призыв на военную службу, о мобилизации речь не идет. Так заявляют в России, однако украинские военные отмечают, что дело может стать серьезным.