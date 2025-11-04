Президент РФ Володимир Путін підписав закон про залучення громадян, які на добровільній основі уклали контракт про перебування в резерві, для забезпечення захисту критично важливих об'єктів та інших об'єктів життєзабезпечення.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Тепер Москва зможе мобілізувати резервістів для охорони таких об’єктів, як НПЗ, мости, аеродроми.

Також вносяться зміни до закону "Про військовий обов'язок та військову службу", що визначають новий вид зборів — спеціальні збори та порядок їх проходження, пише видання “Інтерфакс”.

Зазначається, що закон не торкається всіх громадян і не передбачає їх заклик на військову службу, про мобілізацію не йдеться. Про це раніше заявив заступник начальника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ Володимир Цимлянський.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російській владі не дає спокою те, що західні партнери продовжують підтримувати та допомагати фінансово Україні.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув черговими погрозами — розкритикував фінансову підтримку Заходу. За його словами, Україна, починаючи з 2022 року отримала пів трильйона євро. Він переконаний, що це велика сума, навіть “беручи до уваги те, що … вкрали з обороту".

За його словами, “на ці гроші можна було б побудувати нову нейтральну та благополучну Україну”.

Медведєв переконаний, що чим більше західний світ витратить своїх коштів на (Україну, — ред.), тим страшнішим буде кінець історії для (української влади, — ред.). “Відбудеться повернення наших громадян та російської влади на споконвічно російські землі”, — пригрозив він.



