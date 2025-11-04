logo

Главная Новости Общество Война с Россией Обстрелы НПЗ больно ударили по России: какое решение нашел Путин
НОВОСТИ

Обстрелы НПЗ больно ударили по России: какое решение нашел Путин

В России резервисты будут защищать объекты критической инфраструктуры

4 ноября 2025, 18:18
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о привлечении граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов и других объектов жизнеобеспечения.

Обстрелы НПЗ больно ударили по России: какое решение нашел Путин

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Теперь Москва сможет мобилизовать резервистов для охраны таких объектов как НПЗ, мосты, аэродромы.

Также вносятся изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", определяющие новый вид собрания — специальное собрание и порядок их прохождения, пишет издание "Интерфакс".

Отмечается, что закон не касается всех граждан и не предусматривает их призыв на военную службу, о мобилизации речь не идет. Об этом ранее заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российским властям не дает покоя то, что западные партнеры продолжают поддерживать и помогать финансово Украине.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился очередными угрозами – раскритиковал финансовую поддержку Запада. По его словам, Украина, начиная с 2022 года, получила пол триллиона евро. Он убежден, что это большая сумма, даже "принимая во внимание то, что... украли из оборота".

По его словам, "на эти деньги можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину"

Медведев убежден, что чем больше западный мир потратит свои средства на (Украину, — ред.), тем страшнее будет конец истории для (украинской власти, — ред.). "Состоится возвращение наших граждан и российской власти на исконно русские земли", — пригрозил он.




Источник: https://www.interfax.ru/russia/1056290
