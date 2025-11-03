Рубрики
Кречмаровская Наталия
Російській владі не дає спокою те, що західні партнери продовжують підтримувати та допомагати фінансово Україні.
Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув черговими погрозами — розкритикував фінансову підтримку Заходу. За його словами, Україна, починаючи з 2022 року отримала пів трильйона євро. Він переконаний, що це велика сума, навіть “беручи до уваги те, що … вкрали з обороту".
Медведєв переконаний, що чим більше західний світ витратить своїх коштів на (Україну, — ред.), тим страшнішим буде кінець історії для (української влади, — ред.).
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що проблеми в економіці Росії тільки наростають. У Центрі протидії дезінформації розповіли, що військова промисловість Росії, після трьох років зростання, увійшла у спад.
За даними аналітиків, виробництво металевих виробів, яке показувало зростання у 2024 році на 31,6%, у вересні стало на 1,6% меншим, ніж торік. Випуск танків і бронемашин, який зростав на 61% у серпні, скоротився до 6% у вересні, що в десять разів менше. Аналітики зазначають, що раніше саме підприємства ВПК були головним рушієм економіки Росії. Однак зараз вони вперше тягнуть показники вниз.