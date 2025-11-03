Російській владі не дає спокою те, що західні партнери продовжують підтримувати та допомагати фінансово Україні.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув черговими погрозами — розкритикував фінансову підтримку Заходу. За його словами, Україна, починаючи з 2022 року отримала пів трильйона євро. Він переконаний, що це велика сума, навіть “беручи до уваги те, що … вкрали з обороту".

“А вкрали … безмірно. Але навіть з урахуванням дикої крадіжки … потворно, закритично багато. На ці гроші можна було б побудувати нову нейтральну та благополучну Україну. Але не судилося”, — зазначив він.

Медведєв переконаний, що чим більше західний світ витратить своїх коштів на (Україну, — ред.), тим страшнішим буде кінець історії для (української влади, — ред.).

“І тим більше буде розмір тієї нашої території, яка зрештою повернеться до рідної Росії… Відбудеться повернення наших громадян та російської влади на споконвічно російські землі”, — пригрозив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що проблеми в економіці Росії тільки наростають. У Центрі протидії дезінформації розповіли, що військова промисловість Росії, після трьох років зростання, увійшла у спад.

За даними аналітиків, виробництво металевих виробів, яке показувало зростання у 2024 році на 31,6%, у вересні стало на 1,6% меншим, ніж торік. Випуск танків і бронемашин, який зростав на 61% у серпні, скоротився до 6% у вересні, що в десять разів менше. Аналітики зазначають, що раніше саме підприємства ВПК були головним рушієм економіки Росії. Однак зараз вони вперше тягнуть показники вниз.



