Российским властям не дает покоя то, что западные партнеры продолжают поддерживать и помогать финансово Украине.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился очередными угрозами – раскритиковал финансовую поддержку Запада. По его словам, Украина, начиная с 2022 года, получила пол триллиона евро. Он убежден, что это большая сумма, даже “не считая того, что… украли из оборота"

"А украли... безмерно. Но даже с учетом дикой кражи... безобразно, закритично много. На эти деньги можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину. Но не судьба", — отметил он.

Медведев убежден, что чем больше западный мир потратит свои средства на (Украину, — ред.), тем страшнее будет конец истории для (украинской власти, — ред.).

"И тем больше будет размер той нашей территории, которая в конце концов вернется в родную Россию... Произойдет возврат наших граждан и российской власти на исконно российские земли", — пригрозил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что проблемы в экономике России только нарастают. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что военная промышленность России, после трех лет роста, стала убыточной.

По данным аналитиков, производство металлических изделий, показывающее рост в 2024 году на 31,6%, в сентябре стало на 1,6% меньше, чем в прошлом. Выпуск танков и бронемашин, росший на 61% в августе, сократился до 6% в сентябре, что в десять раз меньше. Аналитики отмечают, что ранее именно предприятия ВПК являлись главным двигателем экономики России. Однако сейчас они впервые тянут показатели вниз.



