Кречмаровская Наталия
Российским властям не дает покоя то, что западные партнеры продолжают поддерживать и помогать финансово Украине.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился очередными угрозами – раскритиковал финансовую поддержку Запада. По его словам, Украина, начиная с 2022 года, получила пол триллиона евро. Он убежден, что это большая сумма, даже “не считая того, что… украли из оборота"
Медведев убежден, что чем больше западный мир потратит свои средства на (Украину, — ред.), тем страшнее будет конец истории для (украинской власти, — ред.).
Напомним: портал "Комментарии" писал, что проблемы в экономике России только нарастают. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что военная промышленность России, после трех лет роста, стала убыточной.
По данным аналитиков, производство металлических изделий, показывающее рост в 2024 году на 31,6%, в сентябре стало на 1,6% меньше, чем в прошлом. Выпуск танков и бронемашин, росший на 61% в августе, сократился до 6% в сентябре, что в десять раз меньше. Аналитики отмечают, что ранее именно предприятия ВПК являлись главным двигателем экономики России. Однако сейчас они впервые тянут показатели вниз.