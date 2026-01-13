Росія атакувала консульство Польщі: у Варшаві зробили заяву

Росія 13 січня завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено польське консульство в місті.

Польське консульство в Одесі. Фото: з відкритих джерел

На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це у мережі Х повідомив речник МЗС Польщі Мацей Вевюр.

"Ще одна ніч російського терору. Внаслідок нічного бомбардування було пошкоджено польське консульство в Одесі. Жоден з наших співробітників не постраждав", — зазначив він.

Як повідомляв портал "Коментарі", у ніч проти 13 січня Одесу вчергове атакували російські війська. Внаслідок ударів постраждало середмістя, було пошкоджено житлові та соціальні об’єкти, а також зафіксовано травми у шести цивільних.

Ворог завдав ударів у два етапи, що призвело до руйнувань у центральній частині міста. Пошкоджено житлові будинки, лікарню, школу та дитячий садок. На місцях працювали комунальні служби, розгорнуто оперативні штаби для допомоги мешканцям постраждалих будинків.

ДСНС повідомило, що удари були завдані російськими безпілотниками. Внаслідок атак спалахнули пожежі у недобудові, фітнес-центрі, будівлі ліцею та поруч розташованому гаражі з легковим авто. Також пошкоджено фасади та скління шести житлових будинків, дитячого садка, двох гаражів та дев’яти автомобілів.

Видання "Коментарі" також писало, що 2025 рік став для України великим випробуванням. Російський агресор намагався захопити решту територій Донецької, Луганської, Запорізької областей, правобережжя Херсонщини, та навіть збирався вийти до Одеси, щоб відрізати вихід до моря. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, завдяки результативній бойовій роботі Сил оборони противник уже тривалий час не має змоги наростити своє угруповання.