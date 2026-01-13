Удар у кілька хвиль і безліч руйнувань: середмістя Одеси пережило підступну атаку РФ

У ніч проти 13 січня Одесу вчергове атакували російські війська. Внаслідок ударів постраждало середмістя, було пошкоджено житлові та соціальні об’єкти, а також зафіксовано травми у шести цивільних.

Атака дронами. Фото: 24 Канал

Як повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, ворог завдав ударів у два етапи, що призвело до руйнувань у центральній частині міста. Пошкоджено житлові будинки, лікарню, школу та дитячий садок. Наразі на місцях працюють комунальні служби, розгорнуто оперативні штаби для допомоги мешканцям постраждалих будинків.

За словами посадовця, усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що серед постраждалих – шестеро людей віком від 35 до 68 років. Двоє з них із травмами середньої тяжкості госпіталізовані, ще четверо отримали допомогу на місці. Крім житлових будинків та закладів соціальної сфери, удари пошкодили енергетичні об’єкти, ліцей, фітнес-центр та луна-парк.

За інформацією Одеської обласної прокуратури, серед постраждалих – 67-річний чоловік, дві жінки 46 та 65 років, а також двоє чоловіків віком 34 і 37 років. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (вчинення воєнних злочинів).

ДСНС повідомляє, що удари були завдані російськими безпілотниками. Внаслідок атак спалахнули пожежі у недобудові, фітнес-центрі, будівлі ліцею та поруч розташованому гаражі з легковим авто. Також пошкоджено фасади та скління шести житлових будинків, дитячого садка, двох гаражів та дев’яти автомобілів.

Як вже писали "Коментарі", прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підкреслив, що Україна не повинна юридично відмовлятися від територій, захоплених Росією. Цю позицію він озвучив у Загребі під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який перебував у країні з офіційним візитом. Пленкович порівняв нинішню ситуацію в Україні з історичним досвідом Хорватії, наголошуючи на важливості збереження територіальної цілісності держави.