Удар в несколько волн и множество разрушений: центр Одессы пережил коварную атаку РФ

В ночь на 13 января Одессу в очередной раз атаковали российские войска. В результате ударов пострадал центр города, были повреждены жилые и социальные объекты, а также зафиксированы травмы у шести гражданских.

Атака дронами. Фото: 24 Канал

Как сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, враг нанес удары в два этапа, что привело к разрушениям в центральной части города. Повреждены жилые дома, больница, школа и детский сад. В настоящее время на местах работают коммунальные службы, развернуты оперативные штабы для помощи жителям пострадавших домов.

По словам чиновника, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что среди пострадавших – шесть человек в возрасте от 35 до 68 лет. Двое из них с травмами средней тяжести госпитализированы, еще четверо получили пособие на месте. Кроме жилых домов и учреждений социальной сферы удары повредили энергетические объекты, лицей, фитнес-центр и луна-парк.

По информации Одесской областной прокуратуры, среди пострадавших – 67-летний мужчина, две женщины 46 и 65 лет, а также двое мужчин в возрасте 34 и 37 лет. Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК (совершение военных преступлений).

ГСЧС сообщает, что удары были нанесены российскими беспилотниками. В результате атак вспыхнули пожары в недостройке, фитнес-центре, здании лицея и рядом расположенном гараже с легковым авто. Также повреждены фасады и остекление шести жилых домов, детского сада, двух гаражей и девяти автомобилей.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подчеркнул, что Украина не должна юридически отказываться от территорий, захваченных Россией. Эту позицию он озвучил в Загребе во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который находился в стране с официальным визитом. Пленкович сравнил нынешнюю ситуацию в Украине с историческим опытом Хорватии, отмечая важность сохранения территориальной целостности государства.