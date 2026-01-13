Це стане великою поступкою агресору: у ЄС озвучили ультиматум Зеленському щодо війни

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підкреслив, що Україна не повинна юридично відмовлятися від територій, захоплених Росією. Цю позицію він озвучив у Загребі під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який перебував у країні з офіційним візитом. Пленкович порівняв нинішню ситуацію в Україні з історичним досвідом Хорватії, наголошуючи на важливості збереження територіальної цілісності держави.

Фото: з відкритих джерел

Прем’єр надав детальні пояснення щодо бачення Хорватії стосовно гарантій безпеки для України та можливих переговорів із Росією. Він застеріг, що поступки у питаннях територій можуть мати тривалі негативні наслідки.

"Проблема полягає в тому, що Росія прагне спочатку підписати угоду, а потім припиняти вогонь. Натомість Коаліція охочих пропонує навпаки — почати з припинення вогню, а потім переходити до домовленостей", — зазначив Пленкович.

Глава хорватського уряду підкреслив, що позиція Загреба формується на основі реального історичного досвіду, а не абстрактних теорій. Він попередив українську сторону про ризики будь-яких юридичних кроків, які б закріплювали втрату частини територій. За його словами, офіційна відмова від окупованих земель створить небезпечний прецедент, який можна розцінювати як винагороду для агресора та буде складно обґрунтувати всередині країни.

"Україна ніколи не повинна де-юре відмовлятися від своїх територій. Це критично важливо, бо будь-яка поступка може виглядати як винагорода агресору і буде неприйнятною для внутрішнього захисту", — наголосив прем’єр.

Він також звернув увагу на ширший міжнародний контекст: Москва намагається використати війну проти України для відновлення відносин зі Сполученими Штатами.

