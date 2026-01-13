Это станет большой уступкой агрессору: в ЕС озвучили ультиматум Зеленскому по поводу войны

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подчеркнул, что Украина не должна юридически отказываться от территорий, захваченных Россией. Эту позицию он озвучил в Загребе во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который находился в стране с официальным визитом. Пленкович сравнил нынешнюю ситуацию в Украине с историческим опытом Хорватии, отмечая важность сохранения территориальной целостности государства.

Премьер дал детальные объяснения по поводу видения Хорватии относительно гарантий безопасности для Украины и возможных переговоров с Россией. Он предостерег, что уступки в вопросах территорий могут иметь продолжительные негативные последствия.

"Проблема состоит в том, что Россия стремится сначала подписать соглашение, а затем прекращать огонь. В то же время Коалиция желающих предлагает наоборот — начать с прекращения огня, а затем переходить к договоренностям", — отметил Пленкович.

Глава хорватского правительства подчеркнул, что позиция Загреба формируется на основе реального исторического опыта, а не отвлеченных теорий. Он предупредил украинскую сторону о рисках любых юридических шагов, закрепляющих потерю части территорий. По его словам, официальный отказ от оккупированных земель создаст опасный прецедент, который можно расценивать как вознаграждение агрессора и будет сложно обосновать внутри страны.

"Украина никогда не должна де-юре отказываться от своих территорий. Это критически важно, потому что любая уступка может выглядеть как вознаграждение агрессору и будет неприемлема для внутренней защиты", — подчеркнул премьер.

Он также обратил внимание на более широкий международный контекст: Москва пытается использовать войну против Украины для возобновления отношений с Соединенными Штатами.

