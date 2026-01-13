Росія підступно чекала: озвучено термінову заяву про нові масовані атаки РФ

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник наголосив, що Росія свідомо чекала на найсильніші зимові морози, щоб завдати ударів по енергетичній інфраструктурі України та максимально ускладнити життя мільйонів громадян. За його словами, атаки були сплановані на початок січня, коли температура в країні опустилася до мінус 15°С, що підкреслює навмисний характер дій Москви.

Фото: з відкритих джерел

Мельник зробив цю заяву під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН, скликаного у відповідь на нову хвилю ракетних і безпілотникових атак з боку РФ. Він зазначив, що масштаб ударів був таким, що багато людей опинилися в умовах суворого морозу без доступу до тепла, а дії Росії демонструють систематичне прагнення завдавати шкоди цивільному населенню.

Дипломат підкреслив, що Москва постійно перевершує себе у жорстокості та брехні: навіть коли міжнародна спільнота вважає, що РФ досягла межі, вона знаходить спосіб опуститися ще нижче. Він закликав світове співтовариство до рішучої реакції та посилення тиску на Москву для припинення злочинних дій.

Минулого тижня Росія здійснила масовані нічні атаки, застосувавши сотні безпілотників та десятки ракет, включно з гіперзвуковим комплексом "Орєшнік", який використовується лише вдруге. Західні дипломати розцінили ці дії як сигнал і попередження союзникам України в НАТО.

Портал "Коментарі" вже писав, що тиск з боку президента США Дональда Трампа на російського диктатора Володимира Путіна поступово посилюється. Йдеться не лише про гучні заяви, а й про конкретні дії — зокрема захоплення танкерів так званого тіньового флоту Росії та підготовку нового пакета обмежень. На тлі цих подій глава Кремля практично зник з інформаційного простору, а економічні та військові ресурси Росії, за оцінками експертів, можуть виявитися недостатніми для продовження війни вже найближчим часом, зазначає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.