Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник подчеркнул, что Россия сознательно ждала сильнейших зимних морозов, чтобы нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины и максимально усложнить жизнь миллионов граждан. По его словам, атаки были спланированы на начало января, когда температура в стране опустилась до минус 15°С, что подчеркивает умышленный характер действий Москвы.

Фото: из открытых источников

Мельник сделал это заявление в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН, созванного в ответ на новую волну ракетных и беспилотниковых атак со стороны РФ. Он отметил, что масштаб ударов был таким, что многие оказались в условиях сурового мороза без доступа к теплу, а действия России демонстрируют систематическое стремление наносить вред гражданскому населению.

Дипломат подчеркнул, что Москва постоянно превосходит себя в жестокости и лжи: даже когда международное сообщество считает, что РФ достигло предела, оно находит способ опуститься еще ниже. Он призвал мировое сообщество к решительной реакции и усилению давления на Москву для прекращения преступных действий.

На прошлой неделе Россия совершила массированные ночные атаки, применив сотни беспилотников и десятки ракет, включая гиперзвуковой комплекс "Орешник", который используется только во второй раз. Западные дипломаты расценили эти действия как сигнал и предупреждение союзникам Украины в НАТО.

Портал "Комментарии" уже писал, что давление со стороны президента США Дональда Трампа на российского диктатора Владимира Путина постепенно усиливается. Речь идет не только о громких заявлениях, но и о конкретных действиях — в частности, захвате танкеров так называемого теневого флота России и подготовке нового пакета ограничений. На фоне этих событий глава Кремля практически исчез из информационного пространства, а экономические и военные ресурсы России, по оценкам экспертов, могут оказаться недостаточными для продолжения войны в ближайшее время, отмечает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.