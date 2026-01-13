У Трампа вже немає іншого вибору: озвучено гучний прогноз, як США поставлять РФ на місце

Тиск з боку президента США Дональда Трампа на російського диктатора Володимира Путіна поступово посилюється. Йдеться не лише про гучні заяви, а й про конкретні дії — зокрема захоплення танкерів так званого тіньового флоту Росії та підготовку нового пакета обмежень. На тлі цих подій глава Кремля практично зник з інформаційного простору, а економічні та військові ресурси Росії, за оцінками експертів, можуть виявитися недостатніми для продовження війни вже найближчим часом, зазначає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, вирішальним моментом стане готовність Трампа перейти від політичних сигналів до жорстких практичних кроків. Хоча американський президент прямо не підтвердив можливість радикальних сценаріїв щодо Путіна, він дав зрозуміти, що має у своєму арсеналі інші важелі впливу.

Показовою стала ситуація із затриманим російським танкером: Москва публічно дякувала Трампу за ймовірне звільнення двох моряків, фактично ігноруючи факт конфіскації самого судна. Така поведінка лише підкреслила слабкість позицій Кремля на міжнародній арені.

За словами Огризка, Путін нині уникає відкритої публічності. Його рідкісні появи мають формальний характер і супроводжуються охороною та постановочними елементами. При цьому російський лідер виглядає пригніченим і дезорієнтованим, адже ідея поділу сфер впливу між США та Росією, яку активно просувала російська пропаганда, не спрацювала.

Попри те, що наявних ресурсів Кремлю поки вистачає для підтримки бойових дій, прогнози свідчать про їх швидке вичерпання. Саме тому Путін намагається не зруйнувати останні канали комунікації з Трампом. Водночас терпіння американського президента, за оцінкою дипломата, наближається до межі, і у разі подальшого ігнорування його ініціатив Росія може зіткнутися з нищівними санкційними ударами.

