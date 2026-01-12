Такого не було у жодній країні Європи: стало відомо про страшний антирекорд України

Попри світову тенденцію до уповільнення темпів зростання цін, Україна увійшла до числа держав із найвищою інфляцією у 2025 році. За даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), опублікованими на порталі Visual Capitalist, рівень споживчих цін у країні збільшився на 12,6%, що забезпечило Україні 20-те місце у світовому антирейтингу інфляції. Такий показник суттєво перевищує середньосвітовий, який у 2025 році становив 4,2%, демонструючи, що українська економіка відчуває серйозний тиск з боку високих цін.

Фото: з відкритих джерел

У багатьох країнах світу економіки змогли залишитися відносно стабільними, незважаючи на рекордне підвищення митних тарифів США. В Європі більшість держав повернулися до помірних темпів зростання цін: Франція — 1,1%, Італія — 1,7%, Німеччина — 2,1%. На цьому фоні українська інфляція виділяється своєю високою швидкістю, роблячи країну лідером за темпами прискорення цін у Європі.

МВФ прогнозує, що у 2026 році глобальна інфляція знизиться до 3,7%, головним чином завдяки уповільненню зростання цін у Китаї та стабілізації економічної ситуації у Європі.

У світовому антирейтингу за рівнем інфляції беззаперечним лідером залишається Венесуела з катастрофічними 269,9%, і очікується, що наступного року цей показник може сягнути 682% через політичну нестабільність та девальвацію національної валюти болівара на 82,7%. Інші країни з найвищою інфляцією включають: Південний Судан — 97,5%, Зімбабве — 89%, Судан — 87,2%, Іран — 42,4%.

Ситуація у США та Китаї залишається відносно стабільною, що підтримує загальний тренд уповільнення глобальної інфляції, тоді як в Україні ціни продовжують зростати, створюючи серйозні виклики для економіки та соціальної сфери.

