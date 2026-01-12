Такого не было ни в одной стране Европы: стало известно о страшном антирекорде Украины

Несмотря на мировую тенденцию к замедлению темпов роста цен, Украина вошла в число государств с высокой инфляцией в 2025 году. По данным Международного валютного фонда (МВФ), опубликованным на портале Visual Capitalist, уровень потребительских цен в стране увеличился на 12,6%, что обеспечило Украине 20 место в мировом антирейтинге инфляции. Такой показатель существенно превышает среднемировой, в 2025 году составлявший 4,2%, демонстрируя, что украинская экономика испытывает серьезное давление со стороны высоких цен.

Фото: из открытых источников

Во многих странах мира экономики остались относительно стабильными, несмотря на рекордное повышение таможенных тарифов США. В Европе большинство государств вернулись к умеренным темпам роста цен: Франция – 1,1%, Италия – 1,7%, Германия – 2,1%. На этом фоне украинская инфляция выделяется своей высокой скоростью, что делает страну лидером по темпам ускорения цен в Европе.

МВФ прогнозирует, что в 2026 году глобальная инфляция снизится до 3,7%, главным образом, благодаря замедлению роста цен в Китае и стабилизации экономической ситуации в Европе.

В мировом антирейтинге по уровню инфляции безоговорочным лидером остается Венесуэла с катастрофическими 269,9%, и ожидается, что в следующем году этот показатель может достичь 682% из-за политической нестабильности и девальвации национальной валюты боливара на 82,7%. Другие страны с высокой инфляцией включают: Южный Судан — 97,5%, Зимбабве — 89%, Судан — 87,2%, Иран — 42,4%.

Ситуация в США и Китае остается относительно стабильной, что поддерживает общий тренд замедления глобальной инфляции, в то время как в Украине цены продолжают расти, создавая серьезные вызовы для экономики и социальной сферы.

