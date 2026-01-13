У Трампа уже нет другого выбора: озвучен громкий прогноз, как США поставят РФ на место

Давление со стороны президента США Дональда Трампа на российского диктатора Владимира Путина постепенно усиливается. Речь идет не только о громких заявлениях, но и о конкретных действиях — в частности, захвате танкеров так называемого теневого флота России и подготовке нового пакета ограничений. На фоне этих событий глава Кремля практически исчез из информационного пространства, а экономические и военные ресурсы России, по оценкам экспертов, могут оказаться недостаточными для продолжения войны в ближайшее время, отмечает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Фото: из открытых источников

По его словам, решающим моментом станет готовность Трампа перейти от политических сигналов к жестким практическим шагам. Хотя американский президент прямо не подтвердил возможность радикальных сценариев по отношению к Путину, он дал понять, что имеет в своем арсенале другие рычаги влияния.

Показательна ситуация с задержанным российским танкером: Москва публично благодарила Трампу за вероятное освобождение двух моряков, фактически игнорируя факт конфискации самого судна. Такое поведение лишь выделило слабость позиций Кремля на международной арене.

По словам Огрызко, Путин сейчас избегает открытой публичности. Его редкие появления носят формальный характер и сопровождаются охраной и постановочными элементами. При этом российский лидер выглядит подавленным и дезориентированным, ведь идея разделения сфер влияния между США и Россией, активно продвигаемая российской пропагандой, не сработала.

Несмотря на то, что имеющихся ресурсов Кремлю пока хватает для поддержки боевых действий, прогнозы свидетельствуют об их скором исчерпании. Поэтому Путин пытается не разрушить последние каналы коммуникации с Трампом. В то же время, терпение американского президента, по оценке дипломата, приближается к пределу, и в случае дальнейшего игнорирования его инициатив Россия может столкнуться с сокрушительными санкционными ударами.

