Россия атаковала консульство Польши: в Варшаве сделали заявление

Россия 13 января нанесла ракетный удар по Одессе. В результате атаки повреждено польское консульство в городе.

Польское консульство в Одессе. Фото: из открытых источников

К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом в сети Х сообщил представитель МИД Польши Мацей Вевюр.

"Еще одна ночь российского террора. В результате ночной бомбардировки было повреждено польское консульство в Одессе. Ни один из наших сотрудников не пострадал", — отметил он.

Как сообщал портал "Комментарии", в ночь на 13 января Одессу в очередной раз атаковали российские войска. В результате ударов пострадал центр города, были повреждены жилые и социальные объекты, а также зафиксированы травмы у шести гражданских.

Враг нанес удары в два этапа, что привело к разрушениям в центральной части города. Повреждены жилые дома, больница, школа и детский сад. На местах работали коммунальные службы, развернуты оперативные штабы для помощи жителям пострадавших домов.

ГСЧС сообщило, что удары были нанесены российскими беспилотниками. В результате атак вспыхнули пожары в недостройке, фитнес-центре, здании лицея и рядом расположенном гараже с легковым авто. Также повреждены фасады и остекление шести жилых домов, детского сада, двух гаражей и девяти автомобилей.

