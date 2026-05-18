Росія атакувала китайське судно в морі: з’явилася реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабну нічну атаку Росії 18 травня, під час якої під ударом опинилися Дніпро, Одеса та ще низка українських регіонів. Окремо президент вказав на епізод удару російського дрона по цивільному судну під прапором Китаю у Чорному морі.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський розповів, що російська атака тривала понад шість годин. У Дніпрі та області внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерховий будинок, об’єкти енергетичної інфраструктури та цивільні споруди. Також зафіксовані руйнування в інших областях України. Відомо про десятки поранених, серед яких є діти. Крім того, Зеленський звернув увагу на удар по китайському судну в територіальних водах України.

"Один з безпілотників ударив по судну, що належить Китаю. Росіяни не могли не знати, яке судно в морі. Загалом були руйнування у восьми областях, і станом на зараз відомо про десятки поранених по країні, серед них діти", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про удар Росії по судні Китаю

Першим про інцидент повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, ударний дрон “Шахед” влучив у цивільне судно, яке належить Китаю, який традиційно підтримує партнерські відносини з Росією. У ВМС підкреслили, що судно не мало жодного стосунку до військової діяльності.

Плетенчук іронічно прокоментував ситуацію фразою російською мовою: "произошла чудовищная ошибка?", натякаючи на можливі спроби Москви виправдатися перед КНР.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна заявили про недоцільність переговорів з Україною. Після цього з’явилася реакція Китаю.

Також "Коментарі" писали, що експерт пояснив атаку РФ по Україні: "Путін відпрацював завдання Китаю".