Путін несподівано вдарив по китайському торговельному судну в територіальних водах України: деталі

У ніч проти 18 травня російські військові завдали удару безпілотником типу "Шахед" по цивільному торговельному судну, яке ходило під прапором Китаю. Інцидент стався у територіальних водах України, що викликало додаткову увагу до обставин атаки та її можливих наслідків.

Про подію повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, удар був здійснений по судну, яке формально належить державі, що традиційно вважається партнером Росії. Він наголосив, що інцидент виглядає нетипово, адже об’єктом атаки стало іноземне цивільне судно, яке не мало ознак військової діяльності.

Внаслідок удару, за попередньою інформацією, обійшлося без загиблих або постраждалих членів екіпажу. Однак сам факт ураження торговельного судна в акваторії Чорного моря став резонансним, оскільки подібні випадки з участю цивільного судноплавства є рідкісними.

Представник ВМС також іронічно прокоментував ситуацію, звертаючи увагу на незрозумілу логіку дій російських військових. Він припустив, що інцидент може бути або помилкою, або свідомим демонстративним кроком, проте офіційних пояснень з боку Росії наразі не оприлюднено.

Додатковий контекст події полягає в тому, що атака сталася напередодні запланованого візиту російського керівника Володимира Путіна до Китаю, який мав відбутися 20 травня. Очікувалося, що під час поїздки він проведе переговори з китайським лідером Сі Цзіньпінем, що надає інциденту ще більшої політичної ваги.

