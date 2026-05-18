Колишній прем’єр-міністр України часів Віктора Януковича Микола Азаров, який наразі перебуває в Росії, заявив про нібито зовнішній вплив на процеси навколо Української православної церкви Московського патріархату. У коментарях для російських медіа він стверджує, що позиція української влади щодо УПЦ МП залишається жорсткою, однак начебто зазнає коригувань під впливом міжнародних політичних чинників.

За словами Азарова, у США нібито зростає увага до цієї теми. Він згадує віцепрезидента Джей Ді Венса та окремих американських законодавців, які, на його думку, формують тиск на Київ із вимогою більш стриманих дій у питанні релігійних організацій, пов’язаних із Росією. Азаров стверджує, що це змушує українську владу діяти менш радикально, ніж раніше.

"Зараз досить велику увагу почав приділяти віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, деякі конгресмени. Іде певний натиск на київську владу, щоб вона все-таки не діяла так по-хамськи", – каже він.

Ексочільник уряду також наполягає, що загальна політика щодо УПЦ МП в Україні суттєво не змінилася, однак темпи та методи її реалізації стали більш обережними. На його думку, це пов’язано саме з реакцією міжнародних партнерів та політичними заявами зі США.

Водночас варто зазначити, що Джей Ді Венс справді висловлювався щодо релігійної ситуації в Україні. У квітні 2024 року під час виступу в Сенаті США він критикував окремі положення українського законодавства, які стосуються діяльності структур, пов’язаних із Російською православною церквою. Ці заяви згодом активно використовували представники УПЦ МП та окремі священнослужителі як аргумент у своїх публічних коментарях про нібито утиски свободи віросповідання.

