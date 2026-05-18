Бывший премьер-министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров, находящийся в России, заявил о якобы внешнем влиянии на процессы вокруг Украинской православной церкви Московского патриархата. В комментариях для российских медиа он утверждает, что позиция украинских властей относительно УПЦ МП остается жесткой, однако вроде бы подвергается корректировкам под влиянием международных политических факторов.

По словам Азарова, в США якобы растет внимание на эту тему. Он упоминает вице-президента Джей Ди Венса и отдельных американских законодателей, которые, по его мнению, формируют давление на Киев с требованием более сдержанных действий по религиозным организациям, связанным с Россией. Азаров утверждает, что это заставляет украинские власти действовать менее радикально, чем раньше.

"Сейчас достаточно большое внимание начал уделять вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, некоторые конгрессмены. Идет определенное давление на киевские власти, чтобы они все-таки не действовали так по-хамски", — говорит он.

Эксчельник правительства также настаивает, что общая политика по отношению к УПЦ МП в Украине существенно не изменилась, однако темпы и методы ее реализации стали более осторожными. По его мнению, это связано с реакцией международных партнеров и политическими заявлениями из США.

В то же время следует отметить, что Джей Ди Вэнс действительно высказывался о религиозной ситуации в Украине. В апреле 2024 г. во время выступления в Сенате США он критиковал отдельные положения украинского законодательства, касающиеся деятельности структур, связанных с Русской православной церковью. Эти заявления впоследствии активно использовали представители УПЦ МП и отдельные священнослужители в качестве аргумента в своих публичных комментариях о якобы притеснении свободы вероисповедания.

