Путин неожиданно ударил по китайскому торговому судну в территориальных водах Украины: детали
Путин неожиданно ударил по китайскому торговому судну в территориальных водах Украины: детали

Атака произошла буквально накануне визита российского диктатора Владимира Путина в Китай

18 мая 2026, 09:35
Клименко Елена

В ночь на 18 мая российские военные нанесли удар беспилотником типа "Шахед" по гражданскому торговому судну, ходившему под флагом Китая. Инцидент произошел в территориальных водах Украины, что вызвало дополнительное внимание к обстоятельствам атаки и ее возможным последствиям.

Фото: из открытых источников

О событии сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, удар был совершен по судну, которое формально принадлежит государству, традиционно считающемуся партнером России. Он подчеркнул, что инцидент выглядит нетипично, ведь объектом атаки стало иностранное гражданское судно, не имеющее признаков военной деятельности.

В результате удара, по предварительной информации, обошлось без погибших или пострадавших членов экипажа. Однако сам факт поражения торгового судна в акватории Черного моря стал резонансным, поскольку подобные случаи с участием гражданского судоходства редки.

Представитель ВМС также иронически прокомментировал ситуацию, обращая внимание на непонятную логику действий российских военных. Он предположил, что инцидент может быть либо ошибкой, либо сознательным демонстративным шагом, однако официальные объяснения со стороны России пока не обнародованы.

Дополнительный контекст события состоит в том, что атака произошла накануне запланированного визита российского руководителя Владимира Путина в Китай, который должен был состояться 20 мая. Ожидалось, что во время поездки он проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем, что придает инциденту еще больший политический вес.

