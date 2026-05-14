"Путін відпрацював завдання Китаю": експерт пояснив атаку РФ по Україні

Масований удар Росії по Україні в ніч на 14 травня міг мати не лише військову, а й геополітичну мету. Таку думку висловив військовий оглядач, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, коментуючи одну з найбільших атак РФ по Україні за увесь час війни.

Роман Світан в ефірі Radio NV заявив, що час атаки РФ по Україні збігся з важливою зустріччю президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Пекіні. На думку експерта, Кремль міг використати ескалацію війни як демонстрацію сили та спосіб вплинути на міжнародний порядок денний.

"Росіяни готували атаку. Вони її однозначно провели. Ось вона була проведена, тим більше під час контакту Дональда Трампа зі Сі Цзіньпіном, — сказав Світан.

Експерт припустив, що Путін міг діяти в інтересах Пекіна, аби послабити політичні позиції США та самого Трампа на міжнародній арені. За його словами, у глобальній політиці подібні сигнали часто мають значення не менше, ніж офіційні заяви.

"У цьому сенсі Путін відпрацював завдання Китаю ударом по нашій столиці", — сказав Світан.

Володимир Зеленський повідомив, що за одну ніч Росія випустила по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Загалом за добу окупанти застосували понад 1560 безпілотників для атак по українських містах та громадах. Масований обстріл відбувся невдовзі після завершення так званого "перемир’я" 9–11 травня.

