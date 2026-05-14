"Путин отработал задачу Китая": эксперт объяснил атаку РФ по Украине

Массированный удар России по Украине в ночь на 14 мая мог иметь не только военную, но и геополитическую цель. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, комментируя одну из самых больших атак РФ по Украине за все время войны.

Роман Свитан связал атаку по Украине со встречей Трампа и Си. Фото из откровенных источников

Роман Свитан в эфире Radio NV заявил, что время атаки РФ по Украине совпало с важной встречей президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в Пекине. По мнению эксперта, Кремль мог использовать эскалацию войны как демонстрацию силы и способ повлиять на международную повестку дня.

"Россияне готовили атаку. Они ее однозначно провели. Вот она была проведена, тем более во время контакта Дональда Трампа с Си Цзиньпином", — сказал Свитан.

Эксперт предположил, что Путин мог действовать в интересах Пекина с целью ослабить политические позиции США и самого Трампа на международной арене. По его словам, в глобальной политике подобные сигналы часто имеют значение не меньше официальных заявлений.

"В этом смысле Путин отработал задание Китая ударом по нашей столице", — сказал Свитан.

Владимир Зеленский сообщил, что за одну ночь Россия выпустила по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Всего за сутки оккупанты применили более 1560 беспилотников для атак по украинским городам и общинам. Массированный обстрел произошел вскоре после завершения так называемого "перемирия" 9-11 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский пригрозил России ответом после массированной атаки по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Игнат указал на особенности наибольшей атаки РФ по Украине за всю войну.