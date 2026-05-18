Россия атаковала китайское судно в море: появилась реакция Зеленского
НОВОСТИ

Россия атаковала китайское судно в море: появилась реакция Зеленского

Зеленский отреагировал на удар российского дрона по китайскому судну в Черном море.

18 мая 2026, 11:00
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабную ночную атаку России 18 мая, во время которой под ударом оказались Днепр, Одесса и ряд украинских регионов. Отдельно президент указал на эпизод удара российского дрона по гражданскому судну под флагом Китая в Черном море.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что российская атака продолжалась более шести часов. В Днепре и области в результате ракетного удара повреждены многоэтажные здания, объекты энергетической инфраструктуры и гражданские сооружения. Также зафиксированы разрушения в других областях Украины. Известно о десятках раненых, среди которых есть дети. Кроме того, Зеленский отреагировал на удар по китайскому судну в территориальных водах Украины.

"Один из беспилотников ударил по принадлежащему Китаю судну. Россияне не могли не знать, какое судно в море. В целом были разрушения в восьми областях, и по состоянию на данный момент известно о десятках раненых по стране, среди них дети", – говорится в сообщении.

Что известно об ударе России по судну Китая

Первым об инциденте сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, ударный дрон "Шахед" попал в гражданское судно, принадлежащее Китаю, традиционно поддерживающему партнерские отношения с Россией. В ВМС подчеркнули, что судно не имело никакого отношения к военной деятельности.

Плетенчук иронически прокомментировал ситуацию фразой на русском языке: "произошла чудовищная ошибка?", намекая на возможные попытки Москвы оправдаться перед КНР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина заявили о нецелесообразности переговоров с Украиной. После этого появилась реакция Китая.

Также "Комментарии" писали, сто эксперт объяснил атаку РФ по Украине: "Путин отработал задачу Китая".



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19101?single
