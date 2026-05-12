Росії запропонували продовжити перемир’я: Сибіга розкрив деталі

Україна пропонувала Росії продовжити припинення вогню після 11 травня, але Кремль обрав атакувати інфраструктуру і дитсадок. Як інформує портал "Коментарі", про це у себе в мережі Х зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

"Ми запропонували Москві продовжити дію часткового припинення вогню після 11 травня. Натомість цієї ночі Росія запустила понад 200 дронів проти України, атакуючи цивільну інфраструктуру, зокрема, і дитсадок, поранивши щонайменше шістьох і вбивши щонайменше одну людину", – зазначив міністр.

За його словами, те, що глава РФ Володимир Путін постійно відкидає пропозиції про мир, має мати наслідки для нього.

Андрій Сибіга наголосив, що потрібно посилити тиск на Росію через "ефективні далекобійні санкції" України та сильні рішення партнерів.

"Настав час зміцнити наші позиції та змусити Москву припинити війну. Путін має усвідомити, що для нього ситуація лише погіршуватиметься. Його єдиним варіантом має бути припинення терору. Ми закликаємо до більшої ролі Європи у мирному процесі, яка доповнюватиме основний дипломатичний напрямок під керівництвом США", – підсумував глава МЗС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна запропонувала європейським країнам долучитися до переговорного процесу з Росією через обмежену угоду про взаємне припинення ударів по аеропортах. З такою ініціативою виступив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі виданню Politico.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч проти вівторка, 12 травня, в епіцентрі удару ворожої армії знову опинилися мирні населені пункти Київської області. Під ударами дронів – житлові будинки, заклади освіти, звичайне життя людей. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.



