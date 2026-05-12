Война с Россией России предложили продолжить перемирие: Сибига раскрыл детали
России предложили продолжить перемирие: Сибига раскрыл детали

В МИД Украины отметили, что для Киева пора укрепить свои позиции и заставить Москву прекратить войну

12 мая 2026, 12:02
Кравцев Сергей

Украина предлагала России продолжить прекращение огня после 11 мая, но Кремль выбрал атаку инфраструктуры и детсада. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в сети Х сделал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Мы предложили Москве продолжить действие частичного прекращения огня после 11 мая. В эту ночь Россия запустила более 200 дронов против Украины, атакуя гражданскую инфраструктуру, в частности, и детсад, ранив по меньшей мере шестерых и убив по меньшей мере одного человека", — отметил министр.

По его словам, то, что глава РФ Владимир Путин постоянно исключает предложения о мире, должен иметь последствия для него.

Андрей Сибига подчеркнул, что нужно усилить давление на Россию из-за "эффективных дальнобойных санкций" Украины и сильных решений партнеров.

"Пора укрепить наши позиции и заставить Москву прекратить войну. Путин должен осознать, что для него ситуация будет только ухудшаться. Его единственным вариантом должно быть прекращение террора. Мы призываем к большей роли Европы в мирном процессе, которая будет дополнять основное дипломатическое направление под руководством США", – подытожил глава государства.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина предложила европейским странам присоединиться к переговорному процессу с Россией из-за ограниченного соглашения о взаимном прекращении ударов по аэропортам. С такой инициативой выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии изданию Politico.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на вторник, 12 мая, в эпицентре удара вражеской армии снова оказались мирные населенные пункты Киевской области. Под ударами дронов – жилые дома, учебные заведения, обычная жизнь людей. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram.




Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/2054092144051179562
