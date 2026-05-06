РФ зірвала оголошене Україною перемир’я: що нарешті мають зрозуміти Європа та США

Як і варто було очікувати, РФ продовжила атакувати українські міста після оголошення Україною "режиму тиші" у ніч з 5 на 6 травня. Власне, ніяких ілюзій щодо того, що одноденне перемирʼя на 9 травня Кремль ініціює не для того, щоб рухатись у мирному процесі, а виключно, щоб не було дисонансу у святкуванні перемоги у війні 20 сторіччя, коли у 21-му Росія є її подовжувачем. Про це розповіла аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно.

Експерт вважає, що така поведінка ворога, що важливо, вчергове продемонструвала, що Україна та Європа мають і далі спільно посилювати обороноздатність. А також те, це важливо сказати з акцентом для США, що у випадку з РФ працює лише підхід "мир через силу".

Між тим Росія не припиняє обстрілів українських міст — тільки у вівторок ворог завдав жорстоких ударів по Дніпру, Запоріжжю, Краматорську та іншим містам. У середу окупанти поцілили по дитячому садочку у Сумах, завдали ударів також по Харкову. Росія зірвала режим тиші, який оголосив президент України Володимир Зеленський.

Тим часом ворожа сторона оголосила перемир’я на 8 та 9 травня, попередивши, що якщо буде зірвано парад на Червоній площі, то буде масована “відповідь”. Ймовірно, Росія вже готує удар по Україні.

Моніторингові канали, за отриманою інформацією, попередили, що ворог планує завдати масованого ракетного удару по території України в період 10-12 травня.

Зазначають, що, ймовірно, окрім балістичних ракет та ударних БпЛА, до удару будуть залучені борти стратегічної авіації, Ту-95МС, Ту-160, Ту-22м3 та МіГ-31К.

Основна ціль ворога — м.Київ та Київська область.

