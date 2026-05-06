РФ сорвала объявленное Украиной перемирие: что, наконец, должны понять Европа и США

Как и следовало ожидать, РФ продолжила атаковать украинские города после объявления Украиной "режима тишины" в ночь с 5 на 6 мая. Собственно, никаких иллюзий по поводу того, что однодневное перемирие на 9 мая Кремль инициирует не для того, чтобы двигаться в мирном процессе, а исключительно, чтобы не было диссонанса в праздновании победы в войне 20 века, когда в 21-м Россия является ее удлинителем. Об этом рассказала аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно.

Эксперт считает, что такое поведение врага, что немаловажно, в очередной раз продемонстрировало, что Украина и Европа должны и дальше совместно усиливать обороноспособность. А также то, что важно сказать с акцентом для США, что в случае с РФ работает только подход "мир через силу".

Между тем Россия не прекращает обстрелов украинских городов — только во вторник враг нанес жестокие удары по Днепру, Запорожью, Краматорску и другим городам. В среду оккупанты попали по детскому саду в Сумах, нанесли удары также по Харькову. Россия сорвала режим тишины, оглашенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тем временем враждебная сторона объявила перемирие на 8 и 9 мая, предупредив, что если будет сорван парад на Красной площади, то будет массирован ответ. Вероятно, Россия уже готовит удар по Украине.

Мониторинговые каналы, по полученной информации, предупредили, что враг планирует нанести массированный ракетный удар по территории Украины в период 10-12 мая.

Отмечают, что, по всей видимости, кроме баллистических ракет и ударных БпЛА, к удару будут привлечены борта стратегической авиации, Ту-95МС, Ту-160, Ту-22м3 и МиГ-31К.

Основная цель врага – г.Киев и Киевская область.

