Рф здригається від вибухів: здійснилася пожежа

У Краснодарському краю рф вночі сталася масштабна пожежа на нафтобазі після атаки безпілотників.

За даними регіонального оперативного штабу, вогонь вдалося локалізувати на площі близько 700 квадратних метрів.

У Міністерстві оборони російської федерації заявили, що протягом ночі нібито перехопили 72 українські безпілотники, зокрема чотири — над територією Краснодарського краю.

Водночас у мережі поширюються відео масштабної пожежі у місті Армавір. Російські та українські Telegram-канали публікують кадри, на яких видно сильне займання на території нафтобази.

За інформацією Telegram-каналу Exilenova+, унаслідок удару могли бути уражені кілька резервуарів із паливом.

Українська сторона наразі офіційно не коментувала інцидент.

