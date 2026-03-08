Після українського удару зникло світло: що уразила армія України

Підрозділи Сил оборони України завдали удару по складу безпілотників російських військ у тимчасово окупованому Донецьку.

Удар по складам безпілотників у ТОТ Донецьку

За інформацією місцевих Telegram-каналів, ціллю міг бути склад ударних БпЛА "Герань-2", який розташовувався на території заводу "Точмаш" поблизу Донецького міжнародного аеропорту.

Також повідомляється, що удар нібито було завдано ракетою типу "Фламінго".

Після вибуху в кількох містах на окупованій території виникли перебої з електропостачанням. Частково зникло світло у Донецьку, Макіївці, Єнакієвому та Горлівці.

Офіційного підтвердження щодо масштабу пошкоджень або знищення складу безпілотників наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п ідрозділи Сил оборони України у ніч на 8 березня завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

За попередніми даними, у районі Новоозерного в окупованому Криму було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та десантний катер БК-16. Остаточні результати ударів і масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Крім того, українські військові завдали ударів по низці пунктів управління безпілотними системами противника. Зокрема, уражено пункт управління БпЛА "Оріон" у районі Красносільського в окупованому Криму. Також удари були завдані по пункту управління безпілотниками у Дунайці Бєлгородської області РФ.

Ще один пункт управління БпЛА уражено в районі Гуляйполя Запорізької області, а також у Селидовому на тимчасово окупованій території Донецької області. Окрім цього, зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів російських підрозділів у районах Нижнього Рогачика на окупованій частині Запорізької області, а також у Новопетриківці, Волновасі та Селидовому на Донеччині.

