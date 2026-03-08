logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Після українського удару зникло світло: що уразила армія України
commentss НОВИНИ Всі новини

Після українського удару зникло світло: що уразила армія України

Сили оборони уразили склад безпілотників у тимчасово окупованому Донецьку

8 березня 2026, 19:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Підрозділи Сил оборони України завдали удару по складу безпілотників російських військ у тимчасово окупованому Донецьку.

Після українського удару зникло світло: що уразила армія України

Удар по складам безпілотників у ТОТ Донецьку

За інформацією місцевих Telegram-каналів, ціллю міг бути склад ударних БпЛА "Герань-2", який розташовувався на території заводу "Точмаш" поблизу Донецького міжнародного аеропорту. 

Також повідомляється, що удар нібито було завдано ракетою типу "Фламінго".

Після вибуху в кількох містах на окупованій території виникли перебої з електропостачанням. Частково зникло світло у Донецьку, Макіївці, Єнакієвому та Горлівці.

Офіційного підтвердження щодо масштабу пошкоджень або знищення складу безпілотників наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що підрозділи Сил оборони України у ніч на 8 березня завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.
За попередніми даними, у районі Новоозерного в окупованому Криму було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та десантний катер БК-16. Остаточні результати ударів і масштаби пошкоджень наразі уточнюються.                     
Крім того, українські військові завдали ударів по низці пунктів управління безпілотними системами противника. Зокрема, уражено пункт управління БпЛА "Оріон" у районі Красносільського в окупованому Криму. Також удари були завдані по пункту управління безпілотниками у Дунайці Бєлгородської області РФ.
Ще один пункт управління БпЛА уражено в районі Гуляйполя Запорізької області, а також у Селидовому на тимчасово окупованій території Донецької області. Окрім цього, зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів російських підрозділів у районах Нижнього Рогачика на окупованій частині Запорізької області, а також у Новопетриківці, Волновасі та Селидовому на Донеччині.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/kiber_boroshno/12631
Теги:

Новини

Всі новини